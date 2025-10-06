Глава ОПГ в Шереметьево наказывал таксистов за хищения у бойцов СВО: что известно

Предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин не принимал участия в схеме с хищениями у бойцов спецоперации, а даже наказывал таксистов и заставлял их возмещать нанесенный ущерб, когда становилось известно о подобных случаях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с показаниями одного из фигурантов дела.