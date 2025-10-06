Ричмонд
Глава ОПГ в Шереметьево наказывал таксистов за хищения у бойцов СВО: что известно

Предполагаемый глава ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у военных СВО.

Источник: Комсомольская правда

Предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин не принимал участия в схеме с хищениями у бойцов спецоперации, а даже наказывал таксистов и заставлял их возмещать нанесенный ущерб, когда становилось известно о подобных случаях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с показаниями одного из фигурантов дела.

«Согласно показаниям одного из таксистов, Алексей Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов в том случае, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО», — заявил собеседник агентства.

По его словам, Кабочкин владел транспортной компанией и собирал с таксистов арендную плату за возможность работать в аэропорту, а Боглаев устанавливал порядки в этой транспортной компании.

Напомним, всего по уголовному делу о краже денег у российских военных в «Шереметьево» арестовали около 30 человек, в том числе полицейских патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту.

По данным следствия, банда обманывала военных спецоперации, завышая тарифы на такси до 122 тысяч рублей за поездку. Сумма ущерба превысила 3 млн рублей.