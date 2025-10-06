Иностранец пытался вывезти из РФ в пауэрбанке слиток золота на 9 млн рублей

Житель Казахстана пытался вывезти из России слиток золота стоимостью более 9 миллионов рублей, замаскированный под пауэрбанк, сообщил Благовещенский городской суд Амурской области.
Инцидент произошел в апреле. Как рассказали в суде, мужчина договорился о приобретении партии драгоценных металлов в Благовещенске и прилетел туда из Казахстана, отдав неизвестному посреднику 90 тысяч долларов (около 7,3 миллиона рублей). Забрав из тайника пластиковый пауэрбанк со слитком золота внутри, иностранец планировал улететь на родину, но был задержан при прохождении предполетного досмотра в аэропорту.
«Как показала экспертиза, общая масса слитка составила 1061,9 грамма, из которых 1058,18 грамма — химически чистое золото и 1,49 грамма — серебро. Общая стоимость изъятых драгоценных металлов по курсу Банка России на день изъятия составила более 9,3 миллиона рублей», — уточнил суд.
Гражданина Казахстана осудили по уголовным статьям о незаконном обороте драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и покушении на контрабанду стратегически важных товаров (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Учтя, что мужчина не был судим, активно способствовал заглаживанию причиненного вреда, пожертвовав более 330 тысяч рублей двум амурским соцучреждениям для детей, ему назначили штраф в размере 240 тысяч.
Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из России золота почти на 10 миллионов рублей — его обнаружили в ящике с инструментами при досмотре рейсового автобуса.