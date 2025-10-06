Иностранец пытался вывезти из РФ в пауэрбанке слиток золота на 9 млн рублей

Инцидент произошел в апреле. Как рассказали в суде, мужчина договорился о приобретении партии драгоценных металлов в Благовещенске и прилетел туда из Казахстана, отдав неизвестному посреднику 90 тысяч долларов (около 7,3 миллиона рублей). Забрав из тайника пластиковый пауэрбанк со слитком золота внутри, иностранец планировал улететь на родину, но был задержан при прохождении предполетного досмотра в аэропорту.