Стало известно, что Индия попросит у Путина во время его визита в страну

Контракт на первую партию С-400 был заключен между Россией и Индией в октябре 2018 года. Сумма сделки составила 5,43 миллиарда долларов за пять полковых комплектов. Индия стала третьим зарубежным заказчиком С-400 после Китая и Турции. Уже поставленные системы развернуты в приграничных районах, в том числе на границе с Китаем (Ладакх) и с Пакистаном. Как сообщают индийские СМИ, в ходе недавней операции «Синдур» С-400 продемонстрировали высокую эффективность, отражая атаки беспилотников и ракет противника и прикрывая ключевые военные объекты страны.