СК разбирается в жуткой аварии, которая унесла жизни трёх школьников под Белгородом

Всё случилось в селе Зозули Борисовского района Белгородской области. Подросток взял у отца машину Nissan Tiida и решил покататься вместе с друзьями, но не справился с управлением. В итоге трое ребят погибли на месте, а водитель и ещё один пассажир были доставлены в больницу.