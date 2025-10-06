Один человек пострадал при отражении атаки дронов ВСУ в Нижегородской области

В Нижегородской области в результате отражения атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Руководитель региона отметил, что в ночь с 5 на 6 октября киевский режим пытался нанести удар по промышленной зоне Дзержинска. Однако силы ПВО отразили атаку. Было сбито сразу 20 беспилотников.
«По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек», — написал Никитин.
Он также добавил, что пострадавшему уже оказывается вся необходимая помощь. В то же время, падение обломков украинских беспилотников вызвало локальные возгорания в частном секторе. Однако и их удалось оперативно ликвидировать.
Тем временем похожая ситуация сложилась в Белгородской области. Там в результате детонации беспилотника пострадал 15-летний подросток. Его уже госпитализировали. Оказывается вся необходимая помощь.