Россиянин попытался выдать убийство своей девушки за ее безвестное исчезновение

В качестве подозреваемого в совершении противоправного деяния задержан 21-летний молодой человек, ранее проживавший совместно с жертвой. По данным следствия, между ними произошел бытовой конфликт 8 сентября, в ходе которого обвиняемый нанес девушке многочисленные ножевые ранения. Для сокрытия следов преступления подозреваемый, по предварительным данным, замаскировал тело под естественный ландшафт, прикрыв его природными материалами, а также избавился от предполагаемого орудия убийства.