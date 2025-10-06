Россиянин попытался выдать убийство своей девушки за ее безвестное исчезновение

Поисковые мероприятия в отношении 19-летней жительницы Новосибирской области, считавшейся пропавшей без вести, завершились трагически.
В новосибирском городе Тогучине правоохранительными органами раскрыто убийство молодой женщины, которое преступник пытался замаскировать под исчезновение. Соответствующая информация размещена на официальном ресурсе следственного управления СК России по региону.
4 октября 2025 года в окрестностях Тогучина было обнаружено тело погибшей, находившееся в уединенном месте. На момент обнаружения девушка уже почти месяц числилась в розыске как пропавшая. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала на теле жертвы многочисленные повреждения, свидетельствующие о насильственном характере смерти.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник предпринимал целенаправленные действия для сокрытия преступления, имитируя добровольное исчезновение погибшей.
В качестве подозреваемого в совершении противоправного деяния задержан 21-летний молодой человек, ранее проживавший совместно с жертвой. По данным следствия, между ними произошел бытовой конфликт 8 сентября, в ходе которого обвиняемый нанес девушке многочисленные ножевые ранения. Для сокрытия следов преступления подозреваемый, по предварительным данным, замаскировал тело под естественный ландшафт, прикрыв его природными материалами, а также избавился от предполагаемого орудия убийства.
В ближайшее время следственные органы направят в судебную инстанцию ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. В настоящее время продолжается работа по сбору и систематизации доказательственной базы.
