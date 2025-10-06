В Калужской области дом поврежден при падении обломков сбитого БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник утром уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Малоярославецкого муниципального округа Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.
По его словам, в одном из населенных пунктов обломками БПЛА повреждено остекление жилого дома. Никто не пострадал.
«Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа», — добавил калужский губернатор.
Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили над регионами России более 250 украинских БПЛА.
