В Калужской области дом поврежден при падении обломков сбитого БПЛА

Владельцам жилого дома окажут помощь в ремонте.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в понедельник утром уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Малоярославецкого муниципального округа Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

По его словам, в одном из населенных пунктов обломками БПЛА повреждено остекление жилого дома. Никто не пострадал.

«Администрацией муниципального округа будет оказана необходимая помощь в ремонте. На месте работает оперативная группа», — добавил калужский губернатор.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО сбили над регионами России более 250 украинских БПЛА.

