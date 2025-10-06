Жителя Екатеринбурга, убившего годовалую дочь, отправили на лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве годовалой дочери, которую он сбросил с пятого этажа, направлен на принудительное лечение, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
«Постановлением Свердловского областного суда Илье Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, согласно заключению специалистов, «подсудимый нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими».
По данным следствия, отец периодически издевался над годовалой дочерью, а 30 декабря 2023 года, выпив, выбросил девочку с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных травм ребенок погиб на месте. В тот же день фигурант вымогал у своей супруги деньги. На следующий день он напал на мужчину, у которого похитил из квартиры имущество и деньги на сумму более 170 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, истязании, разбое, вымогательстве и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 5 января 2024 года арестовал фигуранта, 9 декабря пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила о признании его невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.