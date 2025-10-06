Издевательства детей над птицами продолжаются в Уссурийске

Отметим, что это уже как минимум третий случай расправы над птицей в Уссурийске за последние три месяца. В сентябре благодаря социальным сетям стало известно о группе малолетних детей, которые во дворе дома на улице Советской забили камнями умирающего голубя — за птицей охотился кот, но умертвить добычу у него не получилось, и детишки решили закончить начатое. Полиция выяснила, что участники расправы — 2018 года рождения, ранее они на профилактическом учёте в органах по делам несовершеннолетних не состояли. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с детьми и их родителями, рекомендовав обратиться к психологу для оказания квалифицированной помощи детям и ранней диагностики агрессивного поведения. Материалы административного дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.