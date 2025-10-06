Издевательства детей над птицами продолжаются в Уссурийске

В социальных сетях распространили информацию о мальчике примерно восьми лет на вид, который мучил поползня в районе дома № 8 по улице Выгонной. Ребёнок затоптал птицу, а когда поползень перестал подавать признаки жизни, пнул тельце под припаркованный во дворе автомобиль.
В ходе мониторинга социальных сетей полиция обратила внимание на эту публикацию, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.
Отметим, что это уже как минимум третий случай расправы над птицей в Уссурийске за последние три месяца. В сентябре благодаря социальным сетям стало известно о группе малолетних детей, которые во дворе дома на улице Советской забили камнями умирающего голубя — за птицей охотился кот, но умертвить добычу у него не получилось, и детишки решили закончить начатое. Полиция выяснила, что участники расправы — 2018 года рождения, ранее они на профилактическом учёте в органах по делам несовершеннолетних не состояли. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с детьми и их родителями, рекомендовав обратиться к психологу для оказания квалифицированной помощи детям и ранней диагностики агрессивного поведения. Материалы административного дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.
А в середине июля мальчик восьми лет и девочка пяти лет забили голубя палками во дворе на улице Кирова. За экзекуцией наблюдали другие малолетние дети, но меры воспитательного характера (профилактическая беседа) полицейские применили только к непосредственным мучителям птицы и их родителям.
Отметим, что для родителей агрессивных детей статья 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних влечёт штраф в размере от 500 до 2000 рублей (до сентября он был ещё меньше, от 100 до 500 рублей). Штраф, конечно, символический, но учёт в профильном подразделении полиции может повлечь более серьёзные последствия.