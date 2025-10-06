В аэропорту Иркутска задержали нарушителей порядка на борту самолета

Еще один авиаинцидент произошел на рейсе «Ташкент-Иркутск». 57-летний турист был в нетрезвом виде, из-за этого грубил экипажу, игнорировал замечания бортпроводников и других пассажиров. По прибытии в аэропорт его передали в правоохранителям. Они установили, что мужчина допустил мелкое хулиганство, а также он нарушил миграционное законодательство.