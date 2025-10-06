В аэропорту Иркутска задержали нарушителей порядка на борту самолета

В Иркутске троих пассажиров привлекли к административной ответственности за нарушение порядка на борту самолета. Как сообщили КП-Иркутск в транспортной полиции, два жителя нарушили правила во время полета на рейсе «Шереметьево-Иркутск». Так, 55-летний житель Московской области и 35-летний мужчина из Ангарска, курили в туалетной комнате.
— Они признались, что осознавали запрет на курение на борту, но не смогли сдержаться до окончания полёта, — пояснили в пресс-службе ЛО МВД России на транспорте.
Еще один авиаинцидент произошел на рейсе «Ташкент-Иркутск». 57-летний турист был в нетрезвом виде, из-за этого грубил экипажу, игнорировал замечания бортпроводников и других пассажиров. По прибытии в аэропорт его передали в правоохранителям. Они установили, что мужчина допустил мелкое хулиганство, а также он нарушил миграционное законодательство.