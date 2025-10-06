Стало известно о новом деле против пытавшегося купить путевку на СВО бизнесмена

Предприниматель Константин Пономарев, ранее осужденный на 14 лет колонии за хищения свыше миллиарда рублей у системообразующих банков, обвинен в организации дачи взятки должностному лицу в особо крупном размере для получения возможности участия в специальной военной операции. Соответствующую информацию публикует газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.
Согласно материалам следствия, в июле 2025 года, находясь в следственном изоляторе, Пономарев через своего адвоката Романа Еронова предпринял попытку передачи 2 миллионов рублей сотруднику военного комиссариата. Целью взятки было оформление контракта с Министерством обороны и направление бизнесмена в зону проведения СВО.
Новое уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено 5 сентября, непосредственно перед планируемым вынесением очередного судебного приговора. Информация о противоправных действиях стала известна благодаря показаниям самого военнослужащего, которому предназначалась взятка.
Важно отметить, что сам Пономарев полностью отрицает предъявленные обвинения, заявляя о сфабрикованности нового уголовного преследования. В рамках расследования был задержан его защитник, которому инкриминируют посредничество во взятке. На текущий момент адвокат содержится под стражей в СИЗО.
Напомним, что в сентябре 2025 года Тверской районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о мошенничестве с векселями крупных кредитных организаций на сумму, превышающую 1 миллиард рублей. Пономарев также известен многолетним судебным противостоянием со шведской компанией, в ходе которого ему удалось получить 25 миллиардов рублей по мировому соглашению.
Для предпринимателя это уже третий обвинительный приговор: в 2018 году он был осужден на 8 лет за организацию заведомо ложного доноса, а в 2020 году получил 10 лет и 2 месяца колонии за неуплату налогов в размере 9,7 миллиардов рублей.
