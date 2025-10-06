На фуд-корте в Петербурге подросток выстрелил из ракетницы в лицо сверстнику

О стрельбе в торговом комплексе «Норд» на проспекте Просвещения в полицию сообщили около 9 часов вечера накануне. По предварительным данным, в то время там не скучала группа подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Один из мальчиков взял у другого пусковое устройство «сигнал охотника», зарядил его и выстрелил в лицо сверстнику.
Прибывшие стражи порядка обнаружили на месте 15-летнего учащегося лицея с ранением лица и двух подростков: 14-летнего семиклассника и 15-летнего, который пренебрегает учебой. Юношей опросили и передали родителям, пострадавшего госпитализировали.
Полицейские изъяли пусковое устройство «сигнал охотника», металлический шарик и отпечатки пальцев. Устройство направят на экспертизу, также изучат записи с камер видеонаблюдения.