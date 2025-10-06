Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фуд-корте в Петербурге подросток выстрелил из ракетницы в лицо сверстнику

Подросток попал в больницу после стрельбы на фуд-корте в Выборгском районе Петербурга. Еще двое несовершеннолетних задержаны. Об этом стало известно «Фонтанке» в понедельник, 6 октября.

О стрельбе в торговом комплексе «Норд» на проспекте Просвещения в полицию сообщили около 9 часов вечера накануне. По предварительным данным, в то время там не скучала группа подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Один из мальчиков взял у другого пусковое устройство «сигнал охотника», зарядил его и выстрелил в лицо сверстнику.

Прибывшие стражи порядка обнаружили на месте 15-летнего учащегося лицея с ранением лица и двух подростков: 14-летнего семиклассника и 15-летнего, который пренебрегает учебой. Юношей опросили и передали родителям, пострадавшего госпитализировали.

Полицейские изъяли пусковое устройство «сигнал охотника», металлический шарик и отпечатки пальцев. Устройство направят на экспертизу, также изучат записи с камер видеонаблюдения.