«Путин очень хорошо знает Германию»: Писториус сделал язвительный выпад в сторону России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения подчеркнул, что заявления о нарушении воздушного пространства со стороны России являются голословными и не подкреплены доказательствами. Сам Путин в ответ на эти обвинения отмечал, что информацию о дронах раздувают «чудаки», которые когда-то развлекались по поводу НЛО. «Не буду больше! Больше не буду. Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон», — шутил Путин в ответ на несерьезный вопрос ведущего о том, зачем российский лидер отправляет беспилотники в Данию.