ФСБ предотвратила теракты в синагогах в Пятигорске и Красноярске

В Красноярском и Ставропольском краях предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. Об этом 6 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Источник: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

«Предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации (МТО. — Ред.)», — указано в сообщении.

Отмечается, что террористические акты планировались под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в палестино-израильском конфликте. Однако, как установило следствие, реальными целями преступников были разжигание межнациональной розни и провокация массовых беспорядков на территории России, аналогичных антисемитским протестам в Дагестане в октябре 2023 года.

Так, в Красноярске задержаны двое граждан стран Центральной Азии, которые готовили подрыв самодельного взрывного устройства в городской синагоге. В ходе обыска в одном из заброшенных зданий был найден тайник с прекурсорами (веществами, которые участвуют в химической реакции) для изготовления взрывчатого вещества и поражающих элементов. Деятельность задержанных следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Кроме того, в Пятигорске был задержан гражданин России, планировавший поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа и средства связи с перепиской с зарубежным координатором преступной деятельности. Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

В обоих случаях задержанные вели переписку с кураторами терактов через мессенджер Telegram.

1 октября сотрудники ФСБ задержали пять граждан России, которые готовили массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. При обысках у них нашли взрывчатые вещества, холодное оружие и материалы террористических структур. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с подготовкой терактов и участием в террористических организациях.

