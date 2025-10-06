Два охранника ранены при падении обломков БПЛА на территории НПЗ в Туапсе

Ещё фрагменты беспилотника рухнули в селе Дедеркой на участок частного домовладения. Там также возникло возгорание — его быстро потушили, но у дома оказались разбиты и повреждены окна. К счастью, обошлось без пострадавших.
На обоих местах продолжают работу оперативные, специальные и экстренные службы. Они обследуют территории, устраняют последствия и выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили над территорией нашей страны 251 украинский беспилотник. Большинство дронов было ликвидировано над акваторией Чёрного моря.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.