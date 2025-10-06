В Прикамье мошенники заставили студентку отдать все сбережения родителей

Вскоре с ней связалась некая женщина и сообщила о взломе её аккаунта на «Госуслугах», а затем и ещё один мужчина — тот заявил, что из-за взлома деньги со счетов её родителей будут переводиться в поддержку Украины. Напуганная несовершеннолетняя в течение двух дней переводила на указанные мошенниками счета деньги родителей, пытясь сохранить их. В результате она отправила им около 300 тысяч рублей.