В Прикамье мошенники заставили студентку отдать все сбережения родителей

17-летняя жительница Кунгура стала жертвой телефонных мошенников и отдала им все сбережения родителей, рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Девушке позвонил неизвестный и представился сотрудником её учебного заведения — Кунгурского автотранспортного колледжа. Собеседник попросил продиктовать код из сообщения якобы для подписания неких бумаг о пожарной безопасности. Студентка поверила — и назвала код.
Вскоре с ней связалась некая женщина и сообщила о взломе её аккаунта на «Госуслугах», а затем и ещё один мужчина — тот заявил, что из-за взлома деньги со счетов её родителей будут переводиться в поддержку Украины. Напуганная несовершеннолетняя в течение двух дней переводила на указанные мошенниками счета деньги родителей, пытясь сохранить их. В результате она отправила им около 300 тысяч рублей.
Поняв, что стала жертвой аферистов, студентка рассказала обо всём родителям, а те обратились в полицию. В МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В полициию напоминают: никогда и никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, CVC/CVV-коды, пин-коды и одноразовые пароли. Вам могут представиться кем угодно и наговорить что угодно — не поддавайтесь панике, возьмите паузу, чтобы обдумать ситуацию, не позволяйте запугать себя и сбить с толку.