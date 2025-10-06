Дроны, обнаруженные на территории европейских стран, могут быть «провокацией бандеровцев», предположил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Европейские города охватила волна неопознанных летающих дронов (UFD). Беспилотники замечены возле военных баз, в аэропортах, на полях и над городами. Но чьи они? Каковы возможные причины?» — написал Медведев в своём канале в Max.
Одной из версий, которую озвучил политик, является «провокация со стороны бандеровцев с целью активизации поставок оружия и разжигания войны». По мнению Медведева, этот сценарий «вполне вероятен, хотя траекторию обычного беспилотника, как правило, можно отследить».
«Множество бессмысленных хохлоуклонистов проживает в Европе. Запускать дроны на территории Европы безопаснее, чем на передовой», — отметил зампред Совбеза.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин якобы организовал инцидент с БПЛА в Германии.