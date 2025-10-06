Ричмонд
Медведев не исключил, что дроны в Европе являются «провокацией бандеровцев»

Заместитель председателя Совбеза отметил, что в ЕС проживает большое число украинских уклонистов.

Источник: Аргументы и факты

Дроны, обнаруженные на территории европейских стран, могут быть «провокацией бандеровцев», предположил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Европейские города охватила волна неопознанных летающих дронов (UFD). Беспилотники замечены возле военных баз, в аэропортах, на полях и над городами. Но чьи они? Каковы возможные причины?» — написал Медведев в своём канале в Max.

Одной из версий, которую озвучил политик, является «провокация со стороны бандеровцев с целью активизации поставок оружия и разжигания войны». По мнению Медведева, этот сценарий «вполне вероятен, хотя траекторию обычного беспилотника, как правило, можно отследить».

«Множество бессмысленных хохлоуклонистов проживает в Европе. Запускать дроны на территории Европы безопаснее, чем на передовой», — отметил зампред Совбеза.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что президент России Владимир Путин якобы организовал инцидент с БПЛА в Германии.

