Медведев не исключил, что дроны в Европе являются «провокацией бандеровцев»

Одной из версий, которую озвучил политик, является «провокация со стороны бандеровцев с целью активизации поставок оружия и разжигания войны». По мнению Медведева, этот сценарий «вполне вероятен, хотя траекторию обычного беспилотника, как правило, можно отследить».