В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в квартире

«Сегодня на улице Челябинской произошел пожар в квартире, причиной которого стал аварийный режим работы робота-пылесоса. На момент возгорания устройство находилось в режиме ожидания и не стояло на зарядке», — сообщили в ГУ МЧС по регионе.