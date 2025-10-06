В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в квартире

Все произошло в поселке Новосинеглазово (Советский район).
«Сегодня на улице Челябинской произошел пожар в квартире, причиной которого стал аварийный режим работы робота-пылесоса. На момент возгорания устройство находилось в режиме ожидания и не стояло на зарядке», — сообщили в ГУ МЧС по регионе.
Собственник квартиры обнаружил огонь и сразу же вызвал пожарных. Специалисты Противопожарной службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров.
Пострадавших нет.