Осужден замдиректора Новосибирского авиационного колледжа за взятки

По версии следствия, с 2019-го по 2021 год фигурант дела получил лично и через посредника более 385 тыс. руб. за подписание актов приема-передачи учебного комплекса по обслуживанию авиационной техники и стендов-тренажеров, которые не соответствовали условиям контрактов. Сумма ущерба учебному заведению составила свыше 27 млн руб., которые были перечислены юрлицу по двум контрактам.