Полиция накрыла майнинговые фермы в Петербурге, которые работали семь лет

По данным следствия, мужчины заключили договор с энергосбытовой компанией для технологического присоединения к электросетям коммерческого объекта. С марта 2018 года по август 2025 года они внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели, и неоднократно предоставляли недостоверные сведения об объемах потребления электроэнергии.