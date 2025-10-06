Ричмонд
Полиция накрыла майнинговые фермы в Петербурге, которые работали семь лет

Подозреваемые регулярно занижали показания счетчиков.

Источник: Комсомольская правда

Трое петербуржцев семь лет занимались майнингом криптовалюты, но в итоге их задержала полиция. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, мужчины заключили договор с энергосбытовой компанией для технологического присоединения к электросетям коммерческого объекта. С марта 2018 года по август 2025 года они внесли изменения в работу счетчиков, занизив их показатели, и неоднократно предоставляли недостоверные сведения об объемах потребления электроэнергии.

— В ходе обысков в нежилых помещениях Петербурга и Ленобласти нашли свыше 2700 устройств для майнинга криптовалют, два трансформатора и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Оперативно-розыскные мероприятия проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, — уточнила Волк.

По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое других дали обязательство о явке по вызовам следствия. В настоящее время оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все возможные соучастники и эпизоды преступной деятельности.

