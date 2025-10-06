Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закладчицу наркотиков задержали с поличным в Витебске

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Витебской области задержали 34-летнюю жительницу Полоцка, которая работала закладчицей на интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

«Женщина работала на интернет-магазин по продаже психотропов около месяца. Последнее предложение о заработке она нашла в интернете. При ней и в тайниках на территории Витебска и его района обнаружено и изъято свыше 400 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP», — рассказал начальник УНиПТЛ УВД Витебской области Денис Шкурко.

Закладчицу наркотиков задержали с поличным в Витебске. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.