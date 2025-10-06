Жительнице Ангарска выплатили долг по зарплате в размере более 166 тысяч рублей. Женщина продавала текстиль, одежду и обувью на территории одного из рынков. С сентября 2023 года по май 2024 года, ей не выплачивали законный доход. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, работодатель задолжал сотруднику более 100 тысяч рублей, что подтверждено судом, но долг так и не был выплачен.