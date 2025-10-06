«Помидоры, сосиски, хлеб». В Ивановском районе две пьяные женщины ворвались в дом к соседу, избили его и забрали продукты из холодильника

Под Иваново две женщины избили соседа, забрав продукты из холодильника. Подробности приводит сайт телеканала ОНТ.
Две жительница Ивановского района праздновали день рождения. Около 03.00 они решили отравиться за «приключениями» и начали ломиться к своему 44-летнему соседу. Мужчина таким гостям не обрадовался и не пустил их в дом. Однако женщины сами открыли щеколду на двери и с кулаками сразу же набросились на хозяина дома. Досталось и сожительнице мужчины.
После этого женщины достали продукты (помидоры, хлеб, сосиски) из холодильника соседа. После этого они ушли и далее продолжать праздник. В отношении белорусок заведено уголовное дело.
