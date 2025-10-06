Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Помидоры, сосиски, хлеб». В Ивановском районе две пьяные женщины ворвались в дом к соседу, избили его и забрали продукты из холодильника

Под Иваново две женщины избили соседа, забрав продукты из холодильника.

Источник: Комсомольская правда

Под Иваново две женщины избили соседа, забрав продукты из холодильника. Подробности приводит сайт телеканала ОНТ.

Две жительница Ивановского района праздновали день рождения. Около 03.00 они решили отравиться за «приключениями» и начали ломиться к своему 44-летнему соседу. Мужчина таким гостям не обрадовался и не пустил их в дом. Однако женщины сами открыли щеколду на двери и с кулаками сразу же набросились на хозяина дома. Досталось и сожительнице мужчины.

После этого женщины достали продукты (помидоры, хлеб, сосиски) из холодильника соседа. После этого они ушли и далее продолжать праздник. В отношении белорусок заведено уголовное дело.

Тем временем в Беларуси милиция задержала двоих пенсионеров из-за картофеля.

Ранее СК озвучил детали «серой схемы» известного минского автохауса с продажей автомобилей белорусов: «Потери исчисляются миллионами долларов, 500 пострадавших».

Кроме того, эпидемиолог сказала, стали ли белорусы чаще болеть в последние годы.