«Помидоры, сосиски, хлеб». В Ивановском районе две пьяные женщины ворвались в дом к соседу, избили его и забрали продукты из холодильника

Две жительница Ивановского района праздновали день рождения. Около 03.00 они решили отравиться за «приключениями» и начали ломиться к своему 44-летнему соседу. Мужчина таким гостям не обрадовался и не пустил их в дом. Однако женщины сами открыли щеколду на двери и с кулаками сразу же набросились на хозяина дома. Досталось и сожительнице мужчины.