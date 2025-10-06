Ричмонд
Мужчину насмерть придавило мини-экскаватором в Витебской области

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Владелец дачного участка в СТ «Урожайные сотки» Витебской области погиб во время строительно-ремонтных работ, об этом рассказали в ГКСЭ.

Источник: Sputnik.by

В работах использовался мини-экскаватор. В какой-то момент одна гусеница экскаватора заехала на склон насыпи строительного гравия.

Мужчина работал снаружи и не заметил, как аппарат начал падать на него. В результате 67-летнего дачника придавило ковшом.

В ходе судебно-медицинской экспертизы, проведенной в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления в грудной клетке.

уточнили в ГКСЭ

По факту случившегося проводится проверка.