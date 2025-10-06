Мужчину насмерть придавило мини-экскаватором в Витебской области

В работах использовался мини-экскаватор. В какой-то момент одна гусеница экскаватора заехала на склон насыпи строительного гравия.
Мужчина работал снаружи и не заметил, как аппарат начал падать на него. В результате 67-летнего дачника придавило ковшом.
В ходе судебно-медицинской экспертизы, проведенной в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области, установлено, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления в грудной клетке.
По факту случившегося проводится проверка.