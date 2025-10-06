Ричмонд
ФСБ предотвратила теракты на еврейских объектах в Красноярске и Пятигорске

Спецслужбы пресекли попытки атак на еврейские религиозные учреждения в Красноярске и Пятигорске, которые готовились пособниками международной террористической организации. Задержаны подозреваемые, планировавшие совершить взрыв в синагоге и поджог здания общины, у них обнаружены средства для совершения терактов и переписка с зарубежным куратором.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности предотвратила серию террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, атаки планировались сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.

В Красноярске оперативники ФСБ задержали двоих граждан Центральной Азии, планировавших взорвать самодельное взрывное устройство в местной синагоге.

В Пятигорске был взят под стражу гражданин России, который намеревался поджечь здание Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа и мобильный телефон, в котором обнаружили переписку с иностранным куратором.