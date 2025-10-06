ФСБ предотвратила теракты на еврейских объектах в Красноярске и Пятигорске

По данным ведомства, атаки планировались сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.
В Красноярске оперативники ФСБ задержали двоих граждан Центральной Азии, планировавших взорвать самодельное взрывное устройство в местной синагоге.
В Пятигорске был взят под стражу гражданин России, который намеревался поджечь здание Еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа и мобильный телефон, в котором обнаружили переписку с иностранным куратором.