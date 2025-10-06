Ричмонд
Под Пермью 19-летний матрос спрыгнул с судна и утонул

Молодой человек сдал вахту и попытался доплыть до берега, но погиб.

Источник: Аргументы и факты

19-летний матрос-моторист спрыгнул с судна и утонул, не доплыв до берега в районе села Нижние Мулы под Пермью, рассказали в Государственной инспекции труда в Пермском крае.

В ведомстве сообщили, что в 10:50 5 октября моторист-матрос дноуглубительного судна «Камский-429» находился на междусменном отдыхе после сдачи своей вахты. Молодой человек 2006 года рождения спрыгнул воду и попытался доплыть до берега — в этот момент земснаряд находился в акватории причала набережной Нижних Муллов — но не смог добраться до суши и утонул.

Заместитель руководителя трудовой инспекции Прикамья Павел Бахтагареев рассказал о создании комиссии по расследованию этого несчастного случая. Специалисты ведомства опросят свидетелей и проанализируют документы, связанные с трудовой деятельностью погибшего.

В инспекции также сообщили о проведении незамедлительного контрольного мероприятия в отношении работодателя погибшего матроса. При наличии нарушений будут применены административные меры.