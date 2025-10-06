Под Пермью 19-летний матрос спрыгнул с судна и утонул

В ведомстве сообщили, что в 10:50 5 октября моторист-матрос дноуглубительного судна «Камский-429» находился на междусменном отдыхе после сдачи своей вахты. Молодой человек 2006 года рождения спрыгнул воду и попытался доплыть до берега — в этот момент земснаряд находился в акватории причала набережной Нижних Муллов — но не смог добраться до суши и утонул.