Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в ДТП на проспекте Октября пострадал двухлетний ребенок

В Уфе в ДТП на проспекте Октября пострадал двухлетний ребенок.

Иномарки «Тойота “Камри” и “Хавал “Дарго” столкнулись на перекрестке проспекта Октября и Кольской.

Как сообщают в Госавтоинспекции РБ, 51-летний водитель внедорожника при повороте на улицу Кольская не уступил дорогу встречной «Камри». ДТП произошло в воскресенье около 12 часов. 29-летний водитель «Тойоты» гнал на зеленый сигнал светофора и не успел избежать столкновения при маневре «Хавала».

В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок — пассажир седана. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии начато административное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.