В Уфе в ДТП на проспекте Октября пострадал двухлетний ребенок.

Иномарки «Тойота “Камри” и “Хавал “Дарго” столкнулись на перекрестке проспекта Октября и Кольской.
Как сообщают в Госавтоинспекции РБ, 51-летний водитель внедорожника при повороте на улицу Кольская не уступил дорогу встречной «Камри». ДТП произошло в воскресенье около 12 часов. 29-летний водитель «Тойоты» гнал на зеленый сигнал светофора и не успел избежать столкновения при маневре «Хавала».
В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок — пассажир седана. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии начато административное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.