В Уфе в ДТП на проспекте Октября пострадал двухлетний ребенок.

Как сообщают в Госавтоинспекции РБ, 51-летний водитель внедорожника при повороте на улицу Кольская не уступил дорогу встречной «Камри». ДТП произошло в воскресенье около 12 часов. 29-летний водитель «Тойоты» гнал на зеленый сигнал светофора и не успел избежать столкновения при маневре «Хавала».