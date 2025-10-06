В Воронеже столкнулись автобус, грузовик и две легковушки

Примерно в 18:40 водитель «Дэу Матиз», 63-летняя жительница Бутурлиновского района, ехала по проезду Разумова в сторону улицы Менделеева. В какой-то момент она врезалась в автобус «Скания». После этого легковушку срикошетило о «Ладу Калину», а та в свою очередь отлетела в грузовик «Ситрак».