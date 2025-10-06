Ричмонд
В Воронеже столкнулись автобус, грузовик и две легковушки

Погибла водитель «Дэу Матиз».

Источник: ГАИ

По предварительным данным, 5 октября у дома № ⅔ по улице Ростовская в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Примерно в 18:40 водитель «Дэу Матиз», 63-летняя жительница Бутурлиновского района, ехала по проезду Разумова в сторону улицы Менделеева. В какой-то момент она врезалась в автобус «Скания». После этого легковушку срикошетило о «Ладу Калину», а та в свою очередь отлетела в грузовик «Ситрак».

В результате аварии водителя «Дэу» с многочисленными травмами на «скорой» увезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Пассажира этой машины с телесными повреждениями госпитализировали.