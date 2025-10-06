Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах в Красноярске и Пятигорске.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Красноярске двоих выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, которые готовили подрыв СВУ в городской синагоге.

Один россиянин был задержан в Пятигорске. Он планировал поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.

На видео ФСБ показан момент задержания подозреваемых, а также их допрос. По словам одного из задержанных, он готовил взрыв в синагоге, чтобы убить людей.

На кадрах также можно увидеть изъятые у задержанных компоненты для изготовления СВУ, холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью.

Как ранее отметили в ФСБ, задержанные являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.

Деятельность задержанных квалифицирована по статьям о «приготовлении к террористическому акту» и о «содействии террористической деятельности».

В ФСБ указали, что эти теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта.

На самом деле, подчеркнули в ведомстве, цель террористов заключалась в разжигании межнациональной розни. Они хотели спровоцировать массовые выступления в РФ по аналогии с беспорядками в Дагестане в октябре 2023 года, которые координировались из-за рубежа.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше