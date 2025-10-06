ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов в синагогах

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Красноярске двоих выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, которые готовили подрыв СВУ в городской синагоге.
Один россиянин был задержан в Пятигорске. Он планировал поджог здания Еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.
На видео ФСБ показан момент задержания подозреваемых, а также их допрос. По словам одного из задержанных, он готовил взрыв в синагоге, чтобы убить людей.
На кадрах также можно увидеть изъятые у задержанных компоненты для изготовления СВУ, холодное оружие и бутылки с зажигательной смесью.
Как ранее отметили в ФСБ, задержанные являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации.
Деятельность задержанных квалифицирована по статьям о «приготовлении к террористическому акту» и о «содействии террористической деятельности».
В ФСБ указали, что эти теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта.
На самом деле, подчеркнули в ведомстве, цель террористов заключалась в разжигании межнациональной розни. Они хотели спровоцировать массовые выступления в РФ по аналогии с беспорядками в Дагестане в октябре 2023 года, которые координировались из-за рубежа.