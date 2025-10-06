Ричмонд
Опытный турист Кулеш рассказал, почему не могут найти Усольцевых

Семья Усольцевых пропала 28 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Опытный турист и краевой депутат Алексей Кулеш рассказал, почему не могут найти семью Усольцевых в популярном туристическом месте — Кутурчинском Белогорье Красноярского края.

«Ответ кроется в самом вопросе: популярность района создает ложное ощущение безопасности. Люди часто недооценивают риски, связанные с походами в тайгу или горы, даже если это маршрут выходного дня», — объясняет Кулеш.

Для безопасного путешествия в таких местах необходимо соблюдать базовые правила и иметь соответствующие условия.

Физическая подготовка: группа должна быть готова к сложным условиям, включая крутые подъемы и спуски, бурелом и курумник.

Одежда и обувь: важно иметь адекватную погоде экипировку, включая резервную и аварийную.

Навигация: наличие навигаторов, карт и умение ориентироваться на местности.

Связь: средства связи, включая аварийные, такие как радиостанции и спутниковые телефоны.

Безопасность: условия пассивной безопасности, включая информацию о том, кто и когда поднимет тревогу, если группа не выйдет на связь.

Средства отпугивания: хлопушки, фальшфаеры для защиты от диких животных.

Аптечка: базовая и специальная аптечки, умение оказывать первую помощь.

Экстремальные ситуации: умение разводить костер, добывать пищу и воду, обеспечивать безопасность лагеря.

Эти условия являются базовыми и далеко не полными, но они необходимы для безопасного путешествия в безлюдной местности и в условиях отсутствия связи.

Напомним, супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь вышли на маршрут 28 сентября. Искать их начали 1 октября.

На данный момент поиски продолжаются. В СК сообщили, что у скалы Буратинка семью Усольцевых видели другие туристки, они допрошены.