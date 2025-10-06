Омичи требуют снести старый завод, где погиб 15-летний мальчик

Как отметила автор петиции, по ее наблюдениям, на территорию заброшенного завода неоднократно проникали подростки, что вызывает опасения за их безопасность.
«Задаем справедливое требование: провести реконструкцию или снос этой опасной зоны. Это должно включать в себя установку ограждений и знаков безопасности, а также регулярный контроль за территорией со стороны ответственных организаций», — указала омичка в своей петиции.
На момент публикации в поддержку петиции набралось свыше полутора тысяч голосов.