Омичи требуют снести старый завод, где погиб 15-летний мальчик

На портале петиций Change.org в субботу, 4 октября 2025 года, появилась петиция с требованием реконструировать или снести завод в районе улицы 6-й Ленинградской, что в Ленинском административном округе. На прошлой неделе там было найдено тело 15-летнего подростка.

Как отметила автор петиции, по ее наблюдениям, на территорию заброшенного завода неоднократно проникали подростки, что вызывает опасения за их безопасность.

«Задаем справедливое требование: провести реконструкцию или снос этой опасной зоны. Это должно включать в себя установку ограждений и знаков безопасности, а также регулярный контроль за территорией со стороны ответственных организаций», — указала омичка в своей петиции.

На момент публикации в поддержку петиции набралось свыше полутора тысяч голосов.