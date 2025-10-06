В Геленджике владелец гидроцикла ответит перед судом за травмы туристов

Напомним, что 15 июля 2025 года вблизи пляжа «Улетный берег» на Черном море пассажиры водного аттракциона получили травмы. По версии следствия, подсудимый двигался на высокой скорости и редко проверял состоянии туристов. «Ватрушка» несколько раз подскакивала и люди больно ударялись о посадочные места.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Далее его рассмотрит суд. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до двух лет. Максимальные санкции предусматривают лишение свободы на два года.
Ранее мы писали, что 21-летний парень пострадал после катания на водном аттракционе в Геленджике. Инцидент произошел 26 августа вблизи пляжа «Спортивный». Пострадавший обратился в больницу.
Напомним также, что о небезопасных услугах для туристов в Геленджике доложат Бастрыкину. Председатель СК России затребовал доклад о ходе и результата расследования.