В Комсомольске-на-Амуре подростки взорвали петарду во рту бездомной кошки

В Комсомольске-на-Амуре несовершеннолетние взорвали петарду во рту бездомной кошки. Полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Хабаровскому краю.
Инцидент произошёл 6 октября в одном из подъездов на Интернациональном проспекте. По данным Amur Mash, неустановленные подростки вложили петарду в рот кошке и подожгли её, из-за чего животное получило тяжёлые травмы челюсти. Местные жители, ставшие свидетелями зверства, обратились за помощью к волонтёрам центра «Преданное сердце».
Животное доставили к ветеринарам, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас кошка проходит курс лечения. Волонтёры объявили сбор средств на оплату терапии и реабилитации.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности причастных. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.