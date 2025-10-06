В Комсомольске-на-Амуре подростки взорвали петарду во рту бездомной кошки

Инцидент произошёл 6 октября в одном из подъездов на Интернациональном проспекте. По данным Amur Mash, неустановленные подростки вложили петарду в рот кошке и подожгли её, из-за чего животное получило тяжёлые травмы челюсти. Местные жители, ставшие свидетелями зверства, обратились за помощью к волонтёрам центра «Преданное сердце».