Под Челябинском безнадзорная собака напала на женщину, возбуждено уголовное дело

Под Челябинском безнадзорная собака напала на женщину — возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

«Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в Копейске», — говорится в комментарии.

Реакция последовала после инцидента, который произошел утром 6 октября.

Безнадзорная собака напала на местную жительницу на улице Короленко. Избежать последствий и отпугнуть псину помог прохожий.

Дело расследуют по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СУ.