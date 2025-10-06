Под Челябинском безнадзорная собака напала на женщину, возбуждено уголовное дело

«Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело по факту непринятия мер к организации отлова безнадзорных собак в Копейске», — говорится в комментарии.
Реакция последовала после инцидента, который произошел утром 6 октября.
Безнадзорная собака напала на местную жительницу на улице Короленко. Избежать последствий и отпугнуть псину помог прохожий.
Дело расследуют по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СУ.