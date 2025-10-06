В Волгограде столкнулись FAW и Hyundai, водитель погиб

По предварительной информации, инцидент случился около 22:30. Удар был настолько сильным, что водитель автомобиля «Хендэ» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажирка получила серьезные травмы и была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.