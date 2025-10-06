В Волгограде столкнулись FAW и Hyundai, водитель погиб

Трагическое ДТП произошло вечером 5 октября в Тракторозаводском районе Волгограда. На 16-м километре 3-й Продольной магистрали столкнулись два автомобиля — грузовой FAW и легковой Hyundai, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
По предварительной информации, инцидент случился около 22:30. Удар был настолько сильным, что водитель автомобиля «Хендэ» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Его пассажирка получила серьезные травмы и была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей аварии. Правоохранительные органы призывают водителей к максимальной осторожности на дорогах, особенно в темное время суток, и строгому соблюдению правил дорожного движения.