В трех районах Хабаровского края повысился класс пожарной опасности

«В условиях особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф: для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.