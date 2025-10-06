В трех районах Хабаровского края повысился класс пожарной опасности

Под его распространение попал Бикинский округ, а также Амурский и Нанайский районы. Особый противопожарный режим также действует в Амурском районе.
Спасательное ведомство призывает жителей региона соблюдать осторожность при использовании открытого огня, сжигании сухой травы и мусора и разведении костров.
«В условиях особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф: для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.