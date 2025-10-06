Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Хабаровского края повысился класс пожарной опасности

В трех муниципалитетах Хабаровского края установился четвертый — высокий — класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Источник: AP 2024

Под его распространение попал Бикинский округ, а также Амурский и Нанайский районы. Особый противопожарный режим также действует в Амурском районе.

Спасательное ведомство призывает жителей региона соблюдать осторожность при использовании открытого огня, сжигании сухой травы и мусора и разведении костров.

«В условиях особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф: для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.