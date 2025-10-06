Вступил в силу приговор жителю Магнитогорска, зверски убившему свою дочь

Напомним, все произошло в мае 2024 года.
Было установлено, что 65-летний мужчина во время конфликта с дочерью сначала начал душить ее, затем перенес тело в гараж, где надел на голову пакет и обвязал скотчем, после чего нанес молотком не менее пяти ударов по голове, от которых женщина скончалась.
Затем, что скрыть следы, пенсионер обвязал ноги и руки дочери скотчем, переместил и сбросил труп в реку Урал, привязав к телу груз. В дальнейшем он обратился в правоохранительные органы с заявлением об ее исчезновении.
Приговором Орджоникидзевского районного 6 июня 2025 года магнитогорец признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и осужден к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.
«Признанный потерпевшим по делу сын осужденного (брат погибшей) обжаловал приговор, не согласившись с наказанием в виду суровости. Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы, приговор в части назначенного наказания оставил без изменения», — прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.