В Омске женщина упала в разрытый коммунальщиками котлован

Вечером 4 октября на улице 11-й Чередовой местная жительница упала в разрытый коммунальщиками котлован. Об этом сообщается в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в компании «Омскводоканал», подрядной организацией на этой территории проводятся работы по замене сетей канализации от улицы Жукова в сторону канализационной насосной станции по улице Новосортировочной.
«Место производства работ было огорожено со всех сторон. Упавшая в котлован женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в компании.