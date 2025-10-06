Ричмонд
В Омске женщина упала в разрытый коммунальщиками котлован

Ситуацию прокомментировали представители «Омскводоканала».

Источник: Om1 Омск

Вечером 4 октября на улице 11-й Чередовой местная жительница упала в разрытый коммунальщиками котлован. Об этом сообщается в паблике «Омск Live» соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в компании «Омскводоканал», подрядной организацией на этой территории проводятся работы по замене сетей канализации от улицы Жукова в сторону канализационной насосной станции по улице Новосортировочной.

«Место производства работ было огорожено со всех сторон. Упавшая в котлован женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в компании.