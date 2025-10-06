Мужчина погиб при пожаре в Ляховичском районе

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Не курите в постели, безопасно эксплуатируйте электроприборы и печи. Установите в жилых помещениях автономный пожарный извещатель, способный на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара сообщите в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.