Мужчина погиб при пожаре в Ляховичском районе

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичском районе при пожаре погиб мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Источник: БЕЛТА

Очевидцы позвонили спасателям 5 октября около 20.50. В деревне Кореневщина пожар произошел в квартире на втором этаже трехэтажного дома на ул. Маяковского, наблюдалось задымление в подъезде. Звено газодымозащитной службы провело разведку, спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины 1977 года рождения — сына хозяйки жилья.

Огонь уничтожил имущество и внутреннюю отделку в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

Специалисты выясняют причины возгорания и гибели человека.

В Брестской области с начала года произошло 726 пожаров. Жертвами огня стали 66 человек. Основная причина таких ЧС — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

МЧС напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Не курите в постели, безопасно эксплуатируйте электроприборы и печи. Установите в жилых помещениях автономный пожарный извещатель, способный на ранней стадии предупредить беду. В случае пожара сообщите в службу спасения по телефонным номерам 101 или 112.