Суд взыскал с омского отеля 148 тысяч за отравление семьи

Октябрьский районный суд Омска удовлетворил иск семьи, которая отравилась во время отдыха в загородном отеле. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».
Четыре человека, включая двоих детей, почувствовали себя плохо после посещения аквапарка и ресторана комплекса в декабре 2024 года. У всех проявились симптомы острой кишечной инфекции — рвота, температура и диарея. Роспотребнадзор подтвердил нарушения санитарных норм в отеле. Представители отеля не смогли доказать, что заболевания не связаны с их услугами.
Суд взыскал с владельца отеля более 148 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, неустойки и штрафа. Ранее потерпевшим вернули лишь часть стоимости путёвки. Решение пока не вступило в законную силу.