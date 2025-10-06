Суд взыскал с омского отеля 148 тысяч за отравление семьи

Четыре человека, включая двоих детей, почувствовали себя плохо после посещения аквапарка и ресторана комплекса в декабре 2024 года. У всех проявились симптомы острой кишечной инфекции — рвота, температура и диарея. Роспотребнадзор подтвердил нарушения санитарных норм в отеле. Представители отеля не смогли доказать, что заболевания не связаны с их услугами.