27 ДТП произошло за год по вине пьяных водителей в Усольском районе

Во время мероприятий инспекторы задержали шестерых водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения. Все они были отстранены от управления, а их автомобили помещены на спецстоянку. Нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.