27 ДТП произошло за год по вине пьяных водителей в Усольском районе

В Усолье-Сибирском 3 и 4 октября сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Проверки были организованы из-за роста числа ДТП с участием нетрезвых водителей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
Во время мероприятий инспекторы задержали шестерых водителей, находившихся за рулем с признаками алкогольного опьянения. Все они были отстранены от управления, а их автомобили помещены на спецстоянку. Нарушителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.
По данным ГИБДД, с начала года на территории Усолья-Сибирского и Усольского района зарегистрировано 27 ДТП с участием нетрезвых водителей, восемь из них произошли с пострадавшими. В результате аварий погибли два человека, ещё восемь получили травмы.
Инспекторы отмечают, что профилактическая работа проводится регулярно. С начала года выявлено 350 водителей, севших за руль в состоянии опьянения, при этом 51 из них был задержан повторно.
Напомним, суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Черемхова. Мужчину признали виновным в нетрезвом вождении. Известно, что ранее автомобилиста уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.