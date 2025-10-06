Уроженцы Афганистана получили срок за контрабанду леса более чем на 225 млн в Иркутске

6 октября в Иркутске суд вынес приговор в отношении двоих уроженцев Афганистана за контрабанду древесины организованной группой в особо крупном размере. Своими действиями фигуранты причинили ущерб на общую сумму более 225 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.
Подсудимые являются отцом и сыном. Фигуранты проживают на территории Российской Федерации более 10 лет. В период с марта 2015 по июль 2018 года злоумышленники приобрели, хранили, перевозили и перерабатывали в целях сбыта заведомо незаконно заготовленную древесину. Также фигуранты незаконно перевезли через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС более 34 тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму более 225 млн рублей. Контрабандный лес и пиломатериалы хвойных и лиственных пород фигуранты вывозили в КНР, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан.
Свою вину контрабандисты не признали. Отца-организатора преступлений приговорили к 10 годам строгого режима, а сына — к 9,5 годам. Меру пресечения в виде запрета определённых действий суд изменил. Осужденных взяли под стражу в зале суда.
В доход государства с фигурантов взыскали сумму, эквивалентную стоимости контрабанды, равную 229 517 950 рублей. Арест на имущество сохранён до исполнения приговора в части конфискации. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске суд огласил приговор двум местным жителям по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов. Установлено, что с 2013 по 2020 годы фигуранты нелегально провезли через таможенную границу Евразийского экономического союза более 315 тысяч кубометров древесины.