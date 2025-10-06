Уроженцы Афганистана получили срок за контрабанду леса более чем на 225 млн в Иркутске

Подсудимые являются отцом и сыном. Фигуранты проживают на территории Российской Федерации более 10 лет. В период с марта 2015 по июль 2018 года злоумышленники приобрели, хранили, перевозили и перерабатывали в целях сбыта заведомо незаконно заготовленную древесину. Также фигуранты незаконно перевезли через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС более 34 тысяч кубометров лесоматериалов на общую сумму более 225 млн рублей. Контрабандный лес и пиломатериалы хвойных и лиственных пород фигуранты вывозили в КНР, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан.