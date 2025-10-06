Иномарка снесла остановку по Плишкинскому тракту в Иркутском районе

ДТП с участием легкового автомобиля произошло сегодня, 6 октября, по Плишкинскому тракту в Иркутском районе. По словам очевидцев, иномарка снесла остановку «Вишневая». Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, в Усолье-Сибирском 3 и 4 октября сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. Проверки были организованы из-за роста числа ДТП с участием нетрезвых водителей.