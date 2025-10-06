Жительница Новосибирска до смерти избила знакомую во время застолья

Жительница Новосибирска предстала пред судом, её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Женщина до смерти избила знакомую во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, в ночь с 3 на 4 марта 2025 года сибирячка была в квартире своей знакомой в Калининском районе. Во время застолья женщины поссорились, после чего гостья стала избивать хозяйку квартиры. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась в больнице.
52-летнюю жительницу Новосибирска будут судить по части 4 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.