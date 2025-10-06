Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска до смерти избила знакомую во время застолья

Сибирячка пойдет под суд.

Источник: Freepik

Жительница Новосибирска предстала пред судом, её обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Женщина до смерти избила знакомую во время застолья. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 марта 2025 года сибирячка была в квартире своей знакомой в Калининском районе. Во время застолья женщины поссорились, после чего гостья стала избивать хозяйку квартиры. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась в больнице.

52-летнюю жительницу Новосибирска будут судить по части 4 статьи 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.