Жительница Новосибирска до смерти избила знакомую во время застолья

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 марта 2025 года сибирячка была в квартире своей знакомой в Калининском районе. Во время застолья женщины поссорились, после чего гостья стала избивать хозяйку квартиры. От полученных травм 44-летняя женщина скончалась в больнице.