В Петербурге у главного врача Николаевской больницы прошли обыски

Несколько дней назад, 2 октября, Петродворцовый районный суд отправил под стражу гендиректора ООО «Ориент». Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с мошенничеством, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере. Обвинение главе компании пока предъявлено не было.