В Петербурге у главного врача Николаевской больницы прошли обыски

Следственные действия проходили у главврача дома и в кабинете. Сегодня утром, по нашим данным, Дмитрий Решетник находится на своем рабочем месте.
«Фонтанка» выясняет подробности.
Несколько дней назад, 2 октября, Петродворцовый районный суд отправил под стражу гендиректора ООО «Ориент». Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с мошенничеством, совершенным организованной группой либо в особо крупном размере. Обвинение главе компании пока предъявлено не было.
Следствие считает, что ООО «Ориент», имея намерение выиграть в тендерах на техническое перевооружение опасного производственного объекта и модернизацию системы медгазоснабжения Николаевской больницы, составило поддельные коммерческие предложения от имени других организаций. На основании этих документов была составлена неверная смета, и получилась ошибочная начальная (максимальная) цена контракта.
В итоге ООО «Ориент» выиграло тендеры от больницы на сумму 94,4 миллиона рублей. По версии следствия, завышенная стоимость — 40,7 миллиона рублей. Эти деньги считаются похищенными.