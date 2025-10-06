Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Будьте аккуратны при покупке подгузников Huggies: в Ахангаране выявлено производство контрафакта

Vaib.uz (Узбекистан. 6 октября). Покупая подгузники или влажные салфетки Huggies, теперь стоит быть особенно внимательными — на рынке обнаружилась партия контрафактной продукции. Как выяснилось, предприимчивый бизнесмен наладил производство подделок под знаменитым брендом прямо в Ахангаране.

Источник: Vaib.Uz

Американская компания Kimberly-Clark, которая является правообладателем бренда Huggies, подала жалобу в Комитет по конкуренции. В обращении компания выразила недовольство тем, что местная фирма — Ahangaron Hygienic Pro — без разрешения использует её товарный знак Huggies.

В ходе проверки факт подтвердился: отечественный производитель действительно незаконно использовал бренд, что негативно сказалось на репутации настоящей продукции Huggies.

По итогам расследования против Ahangaron Hygienic Pro было возбуждено дело о нарушении законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей». Фирма получила финансовый штраф (размер не раскрывается) и предписание устранить нарушения и впредь не заниматься подобной деятельностью.