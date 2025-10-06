Будьте аккуратны при покупке подгузников Huggies: в Ахангаране выявлено производство контрафакта

Американская компания Kimberly-Clark, которая является правообладателем бренда Huggies, подала жалобу в Комитет по конкуренции. В обращении компания выразила недовольство тем, что местная фирма — Ahangaron Hygienic Pro — без разрешения использует её товарный знак Huggies.
В ходе проверки факт подтвердился: отечественный производитель действительно незаконно использовал бренд, что негативно сказалось на репутации настоящей продукции Huggies.
По итогам расследования против Ahangaron Hygienic Pro было возбуждено дело о нарушении законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей». Фирма получила финансовый штраф (размер не раскрывается) и предписание устранить нарушения и впредь не заниматься подобной деятельностью.