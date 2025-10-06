Будьте аккуратны при покупке подгузников Huggies: в Ахангаране выявлено производство контрафакта

По итогам расследования против Ahangaron Hygienic Pro было возбуждено дело о нарушении законов «О конкуренции» и «О защите прав потребителей». Фирма получила финансовый штраф (размер не раскрывается) и предписание устранить нарушения и впредь не заниматься подобной деятельностью.