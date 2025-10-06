В Минске ОМОН задержал двух «агрономов»

Сотрудниками Фрунзенского РУВД при силовой поддержке ОМОНа были задержана двое минчан, выращивавших наркосодержащие растения по месту жительства. В милиции отметили, что у 36-летнего жителя Минска было обнаружено и изъято три горшка с почкой и растениями, а также более 500 граммов опасного наркосодержащего вещества.