В Минске ОМОН задержал двух «агрономов»

Милиция заявила о задержании двух «агрономов» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске ОМОН задержал двух «агрономов». Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«В столице задержаны домашние “агрономы”, — отметили в сообщении.

Сотрудниками Фрунзенского РУВД при силовой поддержке ОМОНа были задержана двое минчан, выращивавших наркосодержащие растения по месту жительства. В милиции отметили, что у 36-летнего жителя Минска было обнаружено и изъято три горшка с почкой и растениями, а также более 500 граммов опасного наркосодержащего вещества.

Кроме того, еще один горшок с наркосодержащим растением и 45 граммов опасного вещества были изъяты у 38-летнего минчанина. В ГУВД уточнили, что также изъяли гроубоксы, светодиодные лампы и удобрения. По указанному факту заведены уголовные дела.

Тем временем налоги изменятся для белорусов, торгующих продукцией со своего участка.

Ранее в Беларуси милиция задержала двоих пенсионеров из-за картофеля.

Кроме того, популярные вафельные трубочки из России попали под запрет продаж в Беларуси.