В Минске ОМОН задержал двух «агрономов». Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«В столице задержаны домашние “агрономы”, — отметили в сообщении.
Сотрудниками Фрунзенского РУВД при силовой поддержке ОМОНа были задержана двое минчан, выращивавших наркосодержащие растения по месту жительства. В милиции отметили, что у 36-летнего жителя Минска было обнаружено и изъято три горшка с почкой и растениями, а также более 500 граммов опасного наркосодержащего вещества.
Кроме того, еще один горшок с наркосодержащим растением и 45 граммов опасного вещества были изъяты у 38-летнего минчанина. В ГУВД уточнили, что также изъяли гроубоксы, светодиодные лампы и удобрения. По указанному факту заведены уголовные дела.
