В Полоцком районе покупатель украл телефон продавца прямо с прилавка

Оперативники выяснили, что 40-летний местный житель, как только зашел в магазин за продуктами, сразу заметил оставленный без присмотра телефон. Пока продавец была занята, он переложил его под прилавок, а затем, забирая покупки, припрятал под товар. По пути домой выбросил SIM-карту из телефона. Он планировал продать устройство. Однако правоохранители его задержали раньше. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело.