Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полоцком районе покупатель украл телефон продавца прямо с прилавка

6 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в одном из сельпо покупатель похитил телефон продавца. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Продавец оставила телефон на прилавке и отошла обслуживать покупателей. Через некоторое время она обнаружила, что гаджет пропал, и обратилась за помощью в милицию.

Оперативники выяснили, что 40-летний местный житель, как только зашел в магазин за продуктами, сразу заметил оставленный без присмотра телефон. Пока продавец была занята, он переложил его под прилавок, а затем, забирая покупки, припрятал под товар. По пути домой выбросил SIM-карту из телефона. Он планировал продать устройство. Однако правоохранители его задержали раньше. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело.