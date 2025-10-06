В Самарской области будут судить членов вооруженной банды

Кроме прочего, по данным следствия, бандиты у мужчины отобрали 5 тыс. руб. под предлогом возврата потерпевшему телефона. Также, ограбив еще одного прохожего и забрав его телефон, они с помощью этого мобильника украли деньги с банковского счета. По версии следствия, бандиты использовали самодельный пистолет, переделанный из «ИЖ-79−9Т» под боевой патрон 9 мм, травматический пистолет «Оса» и сигнальный пистолет G 17S. В результате деятельности банды 12 самарцам причинен ущерб на сумму больше 700 тыс. рублей. Кроме того, организатор банды со своим знакомым ограбили еще одного мужчину — отняли телефон стоимостью больше 100 тыс. рублей.