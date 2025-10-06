Ричмонд
В Слюдянском районе бухгалтер получила 3 года условно за хищение денежных средств

На протяжении двух лет зарплата поступала на банковскую карту сына, хотя он не работал в компании.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе бухгалтер получила 3 года условно за хищение денежных средств. Женщина сделала подложные приказы о приеме на работу, трудовые договоры и расчетно-платежные ведомости на своего сына. Его она трудоустроила на разные должности. Не зная о схемах своей подчиненной, директор фирмы подписывал все бумаги. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

— На протяжении двух лет зарплата поступала на банковскую карту сына, хотя он не работал в компании. А самими деньгами пользовалась его мать, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Таким образом бюджету Слюдянского муниципального района причинен ущерб на сумму около 930 тысяч рублей. 45-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве и назначили ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Обвиняемая признала свою вину в преступлении, а также возместила ущерб в размере 200 тысяч рублей.