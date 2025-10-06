В Слюдянском районе бухгалтер получила 3 года условно за хищение денежных средств. Женщина сделала подложные приказы о приеме на работу, трудовые договоры и расчетно-платежные ведомости на своего сына. Его она трудоустроила на разные должности. Не зная о схемах своей подчиненной, директор фирмы подписывал все бумаги. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.